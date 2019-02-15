شكرا لقرائتكم ترتيبات خاصة لاستقبال الأمير محمد بن سلمان في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

وصل وفد سعودي إلى باكستان، الخميس، لتفقد ترتيبات زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المقرر لها السبت المقبل.

وركَزت شبكة سماء الباكستانية، على الترتيبات الجارية لاستقبال ولي العهد للبلاد خلال اليومين المقبلين، حيث وصل الوفد إلى قاعدة “نور خان” الجوية في روالبندي للوقوف على الترتيبات الخاصة لزيارة ولي العهد.

ومن المرجح أن توقع السعودية وباكستان على عدد من صفقات الاستثمار، بما في ذلك بناء مصفاة تكرير بمليارات الدولارات في مدينة جوادر الساحلية، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان.

وخلال أكتوبر الماضي، زار رئيس الوزراء عمران خان الرياض، حيث حاول جذب المستثمرين المحتملين وتأمين الأموال للتغلب على أزمة ميزان المدفوعات، كما حضر مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي، والتقى حينها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



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