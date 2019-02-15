شكرا لقرائتكم أكبر وفد استثماري سعودي سيؤسس لشراكة اقتصادية مع إسلام آباد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

تتوقع باكستان توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة مع السعودية خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 16 من فبراير الجاري إلى البلاد.

شراكة اقتصادية

وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي إن الحكومة تأمل في توقيع ثماني اتفاقيات مع السعودية خلال الزيارة، مضيفًا “علاقاتنا مع المملكة تدخل حقبة جديدة”.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني، إلى أن المملكة ساعدت باكستان في أوقاتها الصعبة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يعمل بجد لتحسين علاقات البلدين الثنائية ودفعها نحو التحول إلى شراكة اقتصادية.

وألقى قريشي تصريحاته برفقة عبد الرازق داود مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة.

أكبر وفد استثماري

وقال شاه محمود قريشي إن السعودية أرسلت فريقًا إلى باكستان لتقييم فرص الاستثمار، وأوضح أن بلاده لم تستقبل قط وفداً أجنبياً بحجم ما أرسلته الرياض لإسلام آباد، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية قد تفوق المستويات التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.

ومن جانبه، قال عبد الرزاق داود إن السعودية ستضخ استثمارات بقيمة سبعة مليارات روبية في باكستان خلال العامين المقبلين، موضحًا أن السعودية أبدت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في النفط والزراعة والمعادن وطاقة الرياح في السند وبلوشستان، بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة.

وقال رئيس مجلس الاستثمار إن الاتفاقيات الاقتصادية ستساعد في خلق فرص عمل في البلاد، وهو الأمر الذي يعد من أساسيات النجاح للعمل المشترك بين البلدين.



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