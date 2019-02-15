شكرا لقرائتكم أمسية بين الواقع والإبداع بنادي الأحساء الأدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الأحساء عقد نادي الإحساء الأدبي، أمس الخميس، الأمسية الأدبية بين الواقع والإبداع

بالتعاون مع فريق همسات الثقافي. تم ذلك بإشراف ورعاية رئيس النادي الأدبي في الأحساء الأستاذ الدكتور ظافر الشهري. كما أقام النادي بالأمس المعرض الفني والرسم المصاحب لفعالية بين الواقع والإبداع.

مختارات طريقة الاستفادة من حساب متابعات الخليج 365 رغم إيقاف الخدمات



أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 18 يسجل 118.11 ريال مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر أمسية بين الواقع والإبداع بنادي الأحساء الأدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.