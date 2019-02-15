شكرا لقرائتكم صحة عسير تتجاهل وعدها للمواطنين بإنشاء مستوصف لزمة بأحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة

ناشد أهالي شرق وشمال محافظة أحد رفيدة المسؤولين في صحة عسير بسرعة إنجاز مشروع مستوصف لزمة بأحد رفيدة.

وتساءل عدد كبير من السكان عن الوعد الذي قطعته صحة عسير على نفسها وعلقت آمال الكثير من المواطنين في بناء وإنشاء مستوصف لزمة وإدراجه ضمن مشاريع ميزانية ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.

وكان مساعد المدير العام للتخطيط والتدريب بصحة عسير الدكتور محمد محيا قد أكد لـ”متابعات الخليج 365“، بتاريخ 2/ 10/ 2017 أن المشروع مدرج بمسمى إنشاء وتجهيز وتأسيس مركز صحي شمال محافظة أحد رفيدة.

وناشد الكثير من المواطنين صحة عسير بسرعة العمل على الاعتمادات وتنفيذ مشروع المستوصف المدرج وتخصيص المبالغ الكافية لإنشائه وتشغيله من أجل خدمة المرضى للتخفيف عليهم من الاصطفاف في طوابير الانتظار في المستوصفات البعيدة بغية العلاج.



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