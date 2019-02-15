شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذت ممرضتين شابا تعرض لحادثة مروعة في حائل؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

بالرغم من تصنيف مهنة التمريض من المِهن السامية والإنسانية بسبب ارتباطها بصحّة الإنسان، والمحافظة على حياته، وتخفيف معاناته وإحساسه بالألم، ويسمى كلّ من يعمل في هذه المهنة بملاك الرحمة؛ وذلك للدور الإنسانيّ الذي يؤديه في المراحل العلاجية إلا أن هذا التسميات والأوصاف كانت كلمات وأقوالا وربما تعريفات من وزارات الصحة في كل العالم لكن مساء اليوم في حائل تحولت الأقوال للأفعال وترجمة حقيقية لهذه المهنة بعدما أنقذت مريم الشمري ووفاء العنزي الممرضتان في صحة حائل شاباً تعرض لحادثة مروري في حي قفار حيث بادرت الممرضتان اللتان تواجدتا بالصدفة في موقع الحادثة بالتدخل السريع فور وقوع الحادثة ومحاولة إجراء الإسعافات الأولية للشاب قبل وصول الهلال الأحمر السعودي.

ووثق المدون في تويتر بندر الصنيدح مقطع فيديو رصد من خلاله التدخل السريع للممرضتين في الإسعاف وتعاونهما بصورة سريعة لإيقاف النزيف وإجراء الفحوصات الأولية.