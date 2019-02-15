شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة تطرد سعير برد الشتاء من أجساد طالباتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

في حائل حالياً، البرد رجلاً يمشي على قدمين، مع دخول نوء العقارب وهو آخر نوء في الشتاء، والذي يستمر لمدة 39 يوماً يشتد فيها البرد، وتنخفض درجات الحرارة مع نشاط حركة الرياح.

ومع هذه الموجات الباردة القاسية، قدَّمت معلمة الصفوف الأولية في إحدى المدارس الابتدائية في حائل نورة الرضيمان، مبادرة إنسانية تهدف لحماية طالباتها من البرودة، وذلك بتوفير معاطف وملابس شتوية للطالبات على حسابها الخاص ووضعها في ركن لكل طالباتها، وكتبت ورقة خضراء قالت فيها: «لأنني أخاف عليك من برد الشتاء»، بطريقة تربوية وإنسانية لدعم المحتاجات والعفيفات، إضافة إلى أن بعض الطالبات تنسى ملابسها الشتوية.

وتأتي المبادرة إيماناً من المعلمة نورة الرضيمان بدورها في العملية التعليمية التربوية الحديثة، التي لا تقف عند التعلم والتعليم وشرح الدرس فقط، بل تتعدى ذلك إلى تلمس احتياجات الطالبات في كل ما يطلبن.

المعلمة الرضيمان التي تتخصص في مادة الصفوف الأولية، أمضت 20 عاماً في غرس القيم، مؤمنة أن ما تقوم به جزء رئيس من عملها التربوي، والاهتمام بالأعمال الخيرية داخل مدرستها وإبرازها من خلال المضمون التعليمي والأهداف التربوية.وتناقل أولياء أمور الطالبات صور المعاطف والجاكيتات يوم أمس (الأربعاء) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلين لها كلمات الشكر والتقدير على عملها الإنساني والخيري قبل التعليمي والتربوي.