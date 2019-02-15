السعودية | شاهد.. ممرضتان سعوديتان تنقذان شابا ابتلع لسانه

شكرا لقرائتكم شاهد.. ممرضتان سعوديتان تنقذان شابا ابتلع لسانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصد مقطع فيديو إنسانية ورحمة ممرضتين سعوديتين أنقذتا حياة شاب ابتلع لسانه في مدينة حائل، شمال السعودية. وكان الضحية قد تعرض لحادث مروري، وتطوعت الممرضتان مريم الشمري وفاء العنزي بتقديم الإسعفات الأولية له في موقع الحادث. وكتبت للشاب في النهاية حياة جديدة بعد أن كاد يصاب بحالة اختناق.

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