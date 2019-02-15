، بالصور.. "كورونا" يمنع بيع حليب الإبل في رابغ ،

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نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من المحافظة والأمانة والشرطة وفرع وزارة التجارة والاستثمار، أمس، جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.
وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.
وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.
بالصور.. "كورونا" يمنع بيع حليب الإبل في رابغعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-15
نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من المحافظة والأمانة والشرطة وفرع وزارة التجارة والاستثمار، أمس، جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.
وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.
وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
01:25 AM
حملة "البيئة" شددت على مكافحة البيع العشوائي وضبط المخالفين
نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من المحافظة والأمانة والشرطة وفرع وزارة التجارة والاستثمار، أمس، جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.
وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.
وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.
، بالصور.. "كورونا" يمنع بيع حليب الإبل في رابغ ،
المصدر : الخليج 365
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