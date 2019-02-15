محمد بن مسعود - الدمام - للاستفادة من بقايا الخضار والفواكه بسوق الخضار لإطعام الماشية أطلق طلاب كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج مبادرة "أطعم ماشيتك"، وذلك للاستفادة من بقايا الخضار والفواكه بسوق الخضار بالمحافظة لإطعام الماشية. وكان طلاب من كليات الجامعة بالأفلاج قد قاموا بجولة ميدانية على سوق الخضار والفواكه بالمحافظة والالتقاء بالباعة وأصحاب المحال وإيضاح الهدف من مبادرة "أطعم ماشيتك"، التي تهدف إلى حفظ بقايا مخلفات الخضار والفواكه غير المتعفنة بالسوق المركزي، وحفظها في حاويات تم تجهيزها من قِبل فريق المبادرة؛ ليتسنى لأصحاب الماشية الاستفادة من تلك المنتجات لتغذية مواشيهم. يُذكر أن كليات الأفلاج ستُقيم مطلع الأسبوع القادم فعاليات الملتقى التحضيري للملتقى العلمي الثالث وتعد مبادرة "أطعم ماشيتك" أحد مشروعات الملتقى. طلاب كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج يطلقون مبادرة "أطعم ماشيتك" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-15 أطلق طلاب كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج مبادرة "أطعم ماشيتك"، وذلك للاستفادة من بقايا الخضار والفواكه بسوق الخضار بالمحافظة لإطعام الماشية. وكان طلاب من كليات الجامعة بالأفلاج قد قاموا بجولة ميدانية على سوق الخضار والفواكه بالمحافظة والالتقاء بالباعة وأصحاب المحال وإيضاح الهدف من مبادرة "أطعم ماشيتك"، التي تهدف إلى حفظ بقايا مخلفات الخضار والفواكه غير المتعفنة بالسوق المركزي، وحفظها في حاويات تم تجهيزها من قِبل فريق المبادرة؛ ليتسنى لأصحاب الماشية الاستفادة من تلك المنتجات لتغذية مواشيهم. يُذكر أن كليات الأفلاج ستُقيم مطلع الأسبوع القادم فعاليات الملتقى التحضيري للملتقى العلمي الثالث وتعد مبادرة "أطعم ماشيتك" أحد مشروعات الملتقى. 15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440 01:16 AM للاستفادة من بقايا الخضار والفواكه بسوق الخضار لإطعام الماشية للاستفادة من بقايا الخضار والفواكه بسوق الخضار لإطعام الماشية أطلق طلاب كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج مبادرة "أطعم ماشيتك"، وذلك للاستفادة من بقايا الخضار والفواكه بسوق الخضار بالمحافظة لإطعام الماشية. وكان طلاب من كليات الجامعة بالأفلاج قد قاموا بجولة ميدانية على سوق الخضار والفواكه بالمحافظة والالتقاء بالباعة وأصحاب المحال وإيضاح الهدف من مبادرة "أطعم ماشيتك"، التي تهدف إلى حفظ بقايا مخلفات الخضار والفواكه غير المتعفنة بالسوق المركزي، وحفظها في حاويات تم تجهيزها من قِبل فريق المبادرة؛ ليتسنى لأصحاب الماشية الاستفادة من تلك المنتجات لتغذية مواشيهم. يُذكر أن كليات الأفلاج ستُقيم مطلع الأسبوع القادم فعاليات الملتقى التحضيري للملتقى العلمي الثالث وتعد مبادرة "أطعم ماشيتك" أحد مشروعات الملتقى. ، طلاب كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج يطلقون مبادرة "أطعم ماشيتك" ،

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