، "سلطان بن سلمان" يناقش الترتيبات لإطلاق معرض الطيران الدولي بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق يوم 12 مارس المقبل بمشاركة 750 جهة من جميع أنحاء العالم

رأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ومؤسس نادي الطيران السعودي، مساء أمس الخميس، في الرياض الترتيبات المناسبة لافتتاح المعرض الدولي السعودي للطيران الذي ينطلق في مطار الثمامة بالرياض خلال الفترة من 12-14 مارس 2019، لاسيما وأن المعرض يعد الأول من نوعه في المملكة ويشكل تحولاً كبيراً في صناعة وخدمات الطيران في الشرق الأوسط.

وتفصيلاً، استعرض الأمير سلطان بن سلمان مع فريق العمل الترتيبات المناسبة لهذه التظاهرة المهمة لخدمة صناعة الطيران في المنطقة والشرق الأوسط، لاسيما أن المعرض يحظى باهتمام واسع من الشركات العالمية والمحلية للمشاركة وتسويق وتوسيع وتطوير العلامات التجارية والتعريف بمنتجاتها، وتبادل الخبرات والتفاعل بين الجهات المعنية.

وشدد رئيس نادي الطيران السعودي على فريق العمل الحرص على أن تخرج الفعالية بصورة تتناسب مع مكانة المملكة على كافة المستويات، لا سيما وأن المعرض يشارك فيه 750 جهة من جميع أنحاء العالم، و1500 ممثل عن المؤسسات التجارية الدولية.

ويرتكز معرض الطيران الدولي السعودي على أربعة قطاعات أساسية في مجالات صناعة الطيران، وهي الطيران التجاري والطيران الخاص والعام وقطاع الدفاع والفضاء وقطاع البنى التحتية للمطارات والموردين، حيث يشهد الطيران التجاري نمواً كبيراً في منطقة الشـرق الأوسط، مع ازدياد العرض والطلب من قبـل شركات النقل الرئيسية في منطقة الخليج.