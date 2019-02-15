فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة المعابدة، تحقيقاً موسعاً في الكشف عن هوية جثة متحللة داخل عمارة مهجورة بحي الخنساء. وحسب مصادر وفقًا لـ “سبق”: باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن، أفاد اكتشافه جثة متحللة داخل عمارة مهجورة بحي الخنساء، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين اتضح وجود جثة متحللة مجهولة الهوية، وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة، ويُنتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة. وتولت شرطة المعابدة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المعابدة تحقّق في العثور على جثة متحلّلة داخل عمارة مهجورة بـ”خنساء مكة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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