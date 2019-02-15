لخلل في برمجة المحرك.. “التجارة” تستدعي 87 مركبة “لامبورجيني أفينتادور”‎

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن استدعاء 87 مركبة من نوع “لامبورجيني أفينتادور” Coupe & Roadster موديلات 2018-2012، وذلك لوجود خلل فني خطير.

وأرجعت الوزارة، سبب استدعاء المركبات لوجود خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حـادث.