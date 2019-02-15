ولي العهد يعزي رئيس الحكومة اليمنية في وفاة والده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للدكتور معين عبدالملك سعيد، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية، في وفاة والده.

وقال سمو ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجي ».