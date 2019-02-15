السعودية اليوم / مدير مياه عسير يتفقد مشروعات المياه والبيئة في محافظة بيشة



أبها 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة عسير المهندس محمد بن سفر الشهراني اليوم، مشروعات الخدمات المائية والبيئية في محافظة بيشة.

واطلع الشهراني خلال الجولة على المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، شملت مشروع إنشاء محطة الضخ على الخط الناقل بإتجاه مركز صمخ وقرى الرس والنجد بمحافظة بيشة، ومشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب على سد وادي تبالة، ومشروع استكمال توسعة شبكات مياه الشرب بمحافظة بيشة - المرحلة الأولى -، ومشروع تنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للمياه بأحياء متفرقة بمحافظة بيشة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 222 مليون ريال.

عقب ذلك، التقى المهندس الشهراني خلال الجولة مدير فرع خدمات المياه بمحافظة بيشة المهندس عطية الثقفي، واطلع على الجهود المبذولة التي يقدمها الفرع، وبحثا أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل في تنفيذ المشروعات، واحتياجات الفرع لمواكبة المرحلة القادمة.

وفي نهاية الجولة، التقى مدير عام المياه في منطقة عسير بمحافظ بيشة محمد بن سبرة، وناقشا الموضوعات المتعلقة بقطاع خدمات المياه في المحافظة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد ومضاعفة الجهود لاستكمال مشروعات الإدارة الجاري تنفيذها حاليًا.

ولفت المهندس الشهراني النظر خلال اللقاء إلى أن المحافظة ستحظى خلال الفترة القادمة بزيادة كميات المياه للمستفيدين في المحافظة والمراكز التابعة لها، في ظل مشروعات التوسع للشبكات والتوصيلات المنزلية.

// انتهى //

00:46ت م

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أبها 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة عسير المهندس محمد بن سفر الشهراني اليوم، مشروعات الخدمات المائية والبيئية في محافظة بيشة.واطلع الشهراني خلال الجولة على المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، شملت مشروع إنشاء محطة الضخ على الخط الناقل بإتجاه مركز صمخ وقرى الرس والنجد بمحافظة بيشة، ومشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب على سد وادي تبالة، ومشروع استكمال توسعة شبكات مياه الشرب بمحافظة بيشة - المرحلة الأولى -، ومشروع تنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للمياه بأحياء متفرقة بمحافظة بيشة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 222 مليون ريال.عقب ذلك، التقى المهندس الشهراني خلال الجولة مدير فرع خدمات المياه بمحافظة بيشة المهندس عطية الثقفي، واطلع على الجهود المبذولة التي يقدمها الفرع، وبحثا أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل في تنفيذ المشروعات، واحتياجات الفرع لمواكبة المرحلة القادمة.وفي نهاية الجولة، التقى مدير عام المياه في منطقة عسير بمحافظ بيشة محمد بن سبرة، وناقشا الموضوعات المتعلقة بقطاع خدمات المياه في المحافظة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد ومضاعفة الجهود لاستكمال مشروعات الإدارة الجاري تنفيذها حاليًا.ولفت المهندس الشهراني النظر خلال اللقاء إلى أن المحافظة ستحظى خلال الفترة القادمة بزيادة كميات المياه للمستفيدين في المحافظة والمراكز التابعة لها، في ظل مشروعات التوسع للشبكات والتوصيلات المنزلية.// انتهى //00:46ت م0291

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