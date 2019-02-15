شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: اجماع في «وارسو» حول دور إيران العدواني والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن مؤتمر وارسو أجمع على أن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وقال، عبر "تويتر": "حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، وأجمع الجميع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة".
وتابع: "تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية".
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