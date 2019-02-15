شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكبر توسعة لمركز خادم الحرمين في الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وإمام المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، اليوم، توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال الكلمة التي ألقاها عبر شاشات التلفزة للمشاركين في مراسم الافتتاح- إن المملكة منذ أنشئت على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ـــ وهي تعنى عناية تامة بالدعوة الإسلامية، ونشر الإسلام المعتدل الوسطي في ربوع العالم، ومن هذه الدول الكاميرون التي أقيم فيها مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي، الذي تشرف عليه المملكة وتدعمه دعما ماديًّا ومعنويًّا، ضمن سلسلة من المراكز الإسلامية في مختلف البقاع.

وألقى المستشار الشيخ سعد الشثري، كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لحكومة وشعب الكاميرون، منوها إلى أن المشاريع الخيرية التي تقدمها حكومة المملكة تأتي ضمن جهودها الخيرة في خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء المعمورة.

وأعرب الدكتور سعد الشثري عن شكره وتقديره لحكومة الكاميرون على اهتمامهم بهذا الحدث، والتسهيلات المقدمة من جانبهم، تقديرا منهم لثقل ومكانة المركز ودوره الكبير والريادي في خدمة الكاميرون وغيرها من الدول المجاورة، ونشر الهدى ودين الحق والعلم النافع والعمل الصالح الذي تحرص المملكة على بثه وإذاعته بعيدا عن الغلو والتطرف.

يذكر أن مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي، أنشئ عام 1418هـ ، ويقدم المركز الدروس الشرعية، واللغوية، لـ 700 طالب وطالبة. كما يوجد بالمركز معهدان لتعليم وتوعية ربات البيوت، ويتسع مسجد المركز لــ 4200 مصل، و10 آلاف في صلاة العيدين، من خلال الساحات الخارجية. كما يقدم المركز سنويًّا وجبات إفطار صائم، بين 2500-3000 صائم يوميًّا.