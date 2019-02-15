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المرور يوضح شروط العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، السائقين والسائقات، من العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالة الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز (٢٠) مترًا.

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ونشر المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مقطع فيديو يوضح فيه أنه لا يجوز العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالة الضرورة.

وقال المرور يمكن ذلك لمسافة قصيرة لا تتجاوز (٢٠) مترًا وبعد إعطاء الإشارة اللازمة وخلو الطريق من المركبات.


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