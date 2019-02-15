الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية برقم الهوية عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات...

الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية، هي واحدة من أهم الأشياء التي يهتم المواطن السعودي بصفة عامة بمتابعتها والاستعلام عنها داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال متابعة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية السعودية، ومدى استفادته منها، ومن الجدير بالذكر أن مكاتب وهيئات التأمينات الاجتماعية الحكومية بالمملكة العربية السعودية تشهد إقبال كبير هذه الأيام من قبل المواطنين سواء كانوا من أهل المملكة نفسهم أو المقيمين بها.

الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية

وذلك للاستعلام عن المبالغ المستحقة لهم والاشتراك المدفوع، مما سبب عملية ازدحام وضغط شديد على مكاتب التأمينات، وقد دفع هذا مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية لإنشاء موقع إلكتروني موحد يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالتأمينات باستخدام رقم الهوية ورقم السجل المدني الخاص بالمواطن.

رابط الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية

ومن الجدير بالذكر أعزائي المواطنون أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قدمت عدة خدمات إلكترونية تهم المواطن المسجل في التأمينات مثل:-

خدمة الاستعلام عن مستحقات تأمينه لحساب المشترك إلكترونياً. خدمة الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية السعودية. خدمة الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية، وإمكانية مد المدة وشراء مدة جديدة.

وكما نعرف جميعاً بأن التأمينات الاجتماعية هي ما تقوم بتحديد المعاش الخاص بالموظف المتقاعد فيما بعد لذلك يحرص على الاشتراك بأطول مدة ممكنة في التأمينات، لضمان حياة مترفة بعد التقاعد، وقد حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية على تسهيل معرفة الإجراءات الخاصة بالتأمينات وكافة التفاصيل الخاصة بها من خلال الموقع الإلكتروني للتخفيف على المواطنين المسجلين بها.