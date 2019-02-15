” حساب المواطن ” يكشف طريقة للإستفادة رغم إيقاف خدماته

أوضح حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية عن طريقة وضوابط للإستفادة من كافة الدعم المقدم من قبل البرنامج للمواطنين وذلك رغم توقف تقديم الخدمات في الحساب ،حيث تسأل أحد المواطنين من خلال حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن قال فيه : ” أن زوجي عليه إيقاف خدمات هل نقدر أن نستفيد من حساب المواطن ؟ .

فيما ردت خدمة العملاء التابعة لبرنامج حساب المواطن : ” علي انه في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك نشيط ، وكنت مستحقاً للدعم ، يمكنك التوجه إلي البنك من اجل الإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتم مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ” .

تعرف علي موعد صرف الدفعة السادسة عشر من حساب المواطن

تساءل العديد من المواطنين في السعودية عن موعد إيداع الدفعة السادسة عشر من الدعم ، وقد اكد الحساب علي انه سوف يتم صرف الدعم يوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا في حال وافق يوم إجازة ، حيث يتم صرفه في اليوم السابق أو الذي يليه ، وقد اكد البرنامج علي انه سوف يتم صرف الدعم للدفعة 16 يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل .

التسجيل في حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عن إستقبال طلبات التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للدفعة 17 ، حيث سيتم إيداعها في اليوم العاشر من شهر إبريل القادم ، حيث يتم التسجيل من خلال الدخول إلي البوابة الإلكترونية هـــــنــــا ، بإدخال رقم الجوال والهوية وتاريخ الميلاد ، ومن ثم القيام بإتباع عملية التسجيل .