شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة مكة» تدشن المخيم التعريفي لبرنامج نموذج الرعاية الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

دشنت صحة منطقة مكة المكرمة المخيم التعريفي لبرنامج نموذج الرعاية الصحية الذي اطلقه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في عام ٢٠١٧ بمدينة الرياض، ثم المنطقة الشرقية، ويتم اطلاقة حاليا بمدينة مكة المكرمة.

ويستمر المخيم التعريفي لبرنامج نموذج الرعاية الصحية لمدة ٥ أيام لتعريف وتثقيف أهالي وزوار مكة المكرمة عن برنامج الرعاية الصحية الذي يعد أحد برامج التحول المؤسسي بوزارة الصحة.