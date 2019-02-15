شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرفع الشكر لخادم الحرمين بمناسبة إطلاق سراح السجناء المعسرين في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (الرياض)

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض.

وقال أمير المنطقة:«سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز أيده الله ورعاه... أتشرف برفع الشكر والامتنان إلى مقامكم الكريم بشأن صدور توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض في القضايا الحقوقية وليست الجنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن ( مليون ريال ) وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم».

وأضاف: «سيدي أيديكم الله.. أدعو الله العلي القدير أن يكتب لمقامكم الكريم خير الثواب على هذه اللفتة الكريمة الأبوية وأن يجمع لكم خيري الدنيا والآخرة فيما فرجتم من كرب وقضيتم حاجات ماسة لأسر ضائقة ومتعففة».