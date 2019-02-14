السعودية اليوم / القوات الجوية تتيح لزوار معرض وزارة الدفاع بتبوك تجربة الطيران الافتراضي



تبوك 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أتاحت القوات الجوية الملكية

وتتيح التجربة لعشاق الطيران من المواطنين الحصول على تجربة قيادة طائرة حربية، من خلال ركن الواقع الافتراضي الذي يعتمد على تقنية البلايستيشن دي آر، إلى جانب كميرا أمامية تشعر الزائر بتجربة قيادة الطائرة الحربية من داخل قمرة الطيار، ومواجهة الأعداء والصواريخ التي تطلق باتجاه الطائرة، حيث تهدف التجربة إلى محاكاة الواقع الذي يعيشه الطيار خلال مهامه القتالية.

وعكست مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية على أرض المعرض الثالث والمتنقل لوزارة الدفاع، الذي دشنه يوم أمس قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري، في ميدان العروض العسكرية بمدينة تبوك، مسيرة مشرّفة انطلقت بها منذ مرحلة التأسيس على يد الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وصولًا للعهد الزاهرلخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، عبر ما تمتلكه من قوة بشرية وعسكرية.

واستعرضت القوات الجوية في جناحها إمكاناتها التي تحكي مسيرة النجاح منذ نشأتها، من خلال عدة أركان، أبرزها ركن المؤسس الذي يعرض صور مرحلة التأسيس، فيما يعرض ركن الأوائل، أوائل القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة لعرض توضيحي يتضمن مجسمات عن أشهر الطائرات الحربية الحديثة، الدفاعية والهجومية " طائرات F15، والتايفون وتعد من الطائرات الحديثة" والطائرات المستخدمة في التدريب، وأنواع الطائرات القديمة التي خدمت أجواء المملكة دفاعًا عن سماء الوطن، إضافة إلى الألبسة العسكرية وأغراضها وشعاراتها.

يذكر أن معرض " وزارة الدفاع " سيواصل إلى يوم الأحد القادم فعالياته بحزمة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم وأهالي منطقة تبوك وزائريها على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال، وإبراز الإنجازات والتطور في قطاعات وزارة الدفاع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى//

23:57ت م

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تبوك 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأتاحت القوات الجوية الملكية السعودية من خلال جناحها المشارك في معرض " وزارة الدفاع "، الذي يواصل فعالياته بالمنطقة الشمالية الغربية، تجربة الطيران الحربي الافتراضي.وتتيح التجربة لعشاق الطيران من المواطنين الحصول على تجربة قيادة طائرة حربية، من خلال ركن الواقع الافتراضي الذي يعتمد على تقنية البلايستيشن دي آر، إلى جانب كميرا أمامية تشعر الزائر بتجربة قيادة الطائرة الحربية من داخل قمرة الطيار، ومواجهة الأعداء والصواريخ التي تطلق باتجاه الطائرة، حيث تهدف التجربة إلى محاكاة الواقع الذي يعيشه الطيار خلال مهامه القتالية.وعكست مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية على أرض المعرض الثالث والمتنقل لوزارة الدفاع، الذي دشنه يوم أمس قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري، في ميدان العروض العسكرية بمدينة تبوك، مسيرة مشرّفة انطلقت بها منذ مرحلة التأسيس على يد الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وصولًا للعهد الزاهرلخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، عبر ما تمتلكه من قوة بشرية وعسكرية.واستعرضت القوات الجوية في جناحها إمكاناتها التي تحكي مسيرة النجاح منذ نشأتها، من خلال عدة أركان، أبرزها ركن المؤسس الذي يعرض صور مرحلة التأسيس، فيما يعرض ركن الأوائل، أوائل القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة لعرض توضيحي يتضمن مجسمات عن أشهر الطائرات الحربية الحديثة، الدفاعية والهجومية " طائرات F15، والتايفون وتعد من الطائرات الحديثة" والطائرات المستخدمة في التدريب، وأنواع الطائرات القديمة التي خدمت أجواء المملكة دفاعًا عن سماء الوطن، إضافة إلى الألبسة العسكرية وأغراضها وشعاراتها.يذكر أن معرض " وزارة الدفاع " سيواصل إلى يوم الأحد القادم فعالياته بحزمة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم وأهالي منطقة تبوك وزائريها على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال، وإبراز الإنجازات والتطور في قطاعات وزارة الدفاع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.// انتهى//23:57ت م0279

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