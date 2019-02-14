السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الهجرة



الخرطوم 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

وقّعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية ومنظمة الهجرة الدولية اليوم بالخرطوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الزراعة والبرامج ذات الصلة بالزراعة من أجل بناء قدرة المهاجرين والمجتمعات الريفية.

وقع عن المنظمة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم الدخيري،فيما وقعت عن منظمة الهجرة رئيسة المنظمة في السودان كاثرين نورثينج.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرة المجتمعات الريفية بالتركيز على برامج التنمية الزراعية وبشكل خاص على مناطق معابر المهاجرين .

// انتهى //

23:17ت م

0271



الخرطوم 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسوقّعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية ومنظمة الهجرة الدولية اليوم بالخرطوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الزراعة والبرامج ذات الصلة بالزراعة من أجل بناء قدرة المهاجرين والمجتمعات الريفية.وقع عن المنظمة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم الدخيري،فيما وقعت عن منظمة الهجرة رئيسة المنظمة في السودان كاثرين نورثينج.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرة المجتمعات الريفية بالتركيز على برامج التنمية الزراعية وبشكل خاص على مناطق معابر المهاجرين .// انتهى //23:17ت م0271

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