شكرا لقرائتكم خبر عن هددّ الزوجة بالسلاح.. القبض على سارق «سيارة الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

نجحت شرطة الرياض فى القبض على شاب سرق مركبة مواطنًا، وأرغم زوجته على المغادرة منها تحت تهديد السلاح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن دوريات الأمن بمدينة الرياض باشرت، مساء الأحد الماضي، بلاغاً من مواطن عن قيام شخص مجهول بإرغام زوجته بتهديد السلاح بمغادرة مركبته التي كانت متوقفة بوضع التشغيل وسرقتها.

وقال إنه تم على الفور تكثيف التحريات وإجراءات البحث والاستدلال التي نتج عنها – بتوفيق الله – القبض على الجاني.

وأشارا إلى أن الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر، وكان بمعيته مواطن آخر، وجرى القبض عليهما من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وهما يستقلان مركبة تم تغيير معالمها واستخدام لوحات مسروقة عليها، وجرى إيقافهما، ومباشرة الإجراءات النظامية.