شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الخفجي يقر مشروعا لتصريف مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحافظة الخفجي مونس الشمري، أن المجلس يتابع ملاحظات الأهالي بخصوص الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مبينا أن المجلس في تواصل مستمر مع بلدية المحافظة حول ما يرد من ملاحظات الأهالي، والعمل على سرعة معالجة التجمعات المائية في المناطق المنخفضة، في إطار أعمال البلدية الميدانية والمتمثلة في سحب هذه المياه عبر قنوات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج، منوها إلى أن محافظة الخفجي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار اعتبرت الأعلى على مستوى المملكة على مدى يومين متتاليين بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وذكر المتحدث أن المجلس يولي اهتماما بمعالجة مشكلة تصريف السيول والأمطار، ومن ذلك ما أقره المجلس في جلسته الأخيرة من مشروع الدراسات والاستشارات وإعداد المخططات والمواصفات اللازمة لمشروع تصريف مياه الأمطار لمدينة الخفجي وبعض المواقع في مركز السفانية، مؤكدا أن هذا المشروع جاء نتيجة لمناقشات سابقة من المجلس، متأملا أن تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية اهتماما في سرعة النظر بترسية هذا المشروع المهم واعتماده.

وكانت محافظة الخفجي قد شهدت أمطارا غزيرة بدءا من يوم الأحد الماضي، نتج عنها تكون تجمعات مياه ومحاصرتها لعدد من منازل الأهالي في عدد من الشوارع والأحياء، ما دعا الأهالي إلى تجديد المطالبة بسرعة اعتماد مشروع تصريف مياه السيول والأمطار؛ لمعالجة هذا الوضع الذي يتكرر عند هطول الأمطار على مدى 20 عاما، ويرفع من معاناتهم واستخدامهم لهذه الشوارع أو الدخول والخروج لمنازلهم. في الوقت الذي تكثف فيه البلدية من مجهوداتها الميدانية لسحب هذه المياه من المواقع المتضررة، عبر خطة عمل معدة مسبقا للتعامل مع هذه الحالات المطرية وما ينتج عنها من تجمعات مائية في الشوارع والأحياء والمواقع المنخفضة. في حين تفقد محافظ الخفجي محمد الهزاع ورئيس البلدية م. محمد الحميداني محطة تصريف مياه الأمطار وعددا من مواقع تجمعات المياه الأخرى.