شكرا لقرائتكم خبر عن 43 % انخفاض في رحلات مطار الأحساء الداخلية والان نبدء بالتفاصيل
وعلمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة أن الهيئة تعمل مع عدة شركات طيران محلية ودولية لتشغيل الرحلات من وإلى مطار الأحساء، متوقعة أن يبدأ تسيير الرحلات بعد اكتمال التفاوض مع إحدى الشركات، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع آخرى؛ وذلك لتسيير رحلات من وإلى مطار الأحساء، وذلك بمجرد توافر الطائرات، حيث تعمل الهيئة على تقديم حوافز للناقلات الجوية؛ لحثهم على تسيير رحلات في مطار الأحساء الدولي بعد بدء استئناف الرحلات الدولية من وإلى المطار خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا وترتبط زيادة الرحلات بأهالي المنطقة ومدى استخدامهم وسفرهم من خلال مطار الأحساء الدولي، الذي بدوره سينعكس على جذب الناقلات الجوية وزيادة السعة المقعدية وفتح جهات جديدة، وهي من العوامل المهمة في تنمية الرحلات الدولية بالمنطقة، فضلا عن زيادة التشجيع للحجز من وإلى مطار الأحساء.
كانت هذه تفاصيل خبر 43 % انخفاض في رحلات مطار الأحساء الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.