شكرا لقرائتكم سعد الحريري: 2019 عام العدالة ومعرفة من قتل والدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن جلسة الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري ستعقد بعد شهر وإن عام 2019 سيكون عام العدالة ومعرفة الحقيقة.

وأضاف الحريري: “الحقيقة لا تكون إلا بما سيصدر عن المحكمة الدولية.. والحكم هو طريق العدالة وليس الانتقام”… “رحيل والدي وحّد اللبنانيين ولن أعطي فرصة لأحد لجعل الحلم أداة فتنة بين اللبنانيين.

جاء ذلك في كلمة خلال حفل لـ”تيار المستقبل” في الذكرى الـ 14 لرحيل رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري.



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