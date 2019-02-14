شكرا لقرائتكم حالة تُمكِّن المنشأة من خصم ضريبة المدخلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يمكن للمنشأة خصم ضريبة المدخلات إلا في حال كانت فواتير المشتريات مستوفية لمتطلبات الفواتير الضريبية المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك ردا على مواطن، وجه سؤالا: ” الفاتورة مستوفاة جميع الشروط بس الضريبة غير مفصولة ومكتوب السعر شامل الضريبة.. هل تخصم أم لا ؟ ” .

وردَّ حساب خدمة العملاء الخاص بالهيئة، بأنه يجـب أن تتضمن الفاتـورة أيا مما يأتي : يجب إظهار مبلغ الضريبة المستحقة الدفع بالريال السعودي (تطبيقا لشروط إصدار الفاتورة الضريبية الأساسية)، أو أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة عبارة واضحة تفيد بأن المقابل الواجب دفعه بالريال السعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية %5.



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