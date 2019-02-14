تسجيل الحساب البنكي للمنشأة مبادرة الفاتورة المجمعة موقع وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل بدء تسجيل الحساب البنكي للاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة لمنشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وتم استعراض خطوات تسجيل الحساب البنكي للمنشأة في بوابة الخدمات الإلكترونية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما لم يكن الحساب مسجل بالفعل للاستفادة من الدعم المادي، حيث من المتوقع أن يستفيد منه ما يقرب من 364 ألف منشأة على حسب النطاق المتواجد به المنشأة، وسنعرض خطوات التسجيل ومواعيد استقبال الطلبات للاستفادة من المبادرة.

وافق المقام السامي على إطلاق مبادرة الفاتورة المجمعة بهدف سداد فروقات المقابل المالي لعام 2018، وتستهدف المبادرة منشآت القطاع الخاص والتي سكون متوسط نطاقها لمدة 52 أسبوع في النطاق الأخضر المرتفع أو البلاتيني، أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض، ضمن الالتزام ببرامج التوطين، حيث يتم إعادة رسوم الفاتورة المجمعة لتلك المنشآن إن كانت قد سددتها، وفي حالة عدم السداد ستعفى تلك المنشآت من قيمة الفاتورة عن عام 2018، وحددت وزارة العمل موعد استقبال طلبات المنشآت التي تستحق الاستفادة من هذا الدعم، حيث يتم فتح تسجيل الحساب البنكي للمنشأة في الخدمات الإلكترونية للتمكن من الحصول على دعم المبادرة.

طريقة تسجيل الحساب البنكي للمنشأة

وزارة العمل كشفت عن خطوات الاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة والتي تبدأ بعملية تسجيل الحساب البنكي عبر الخدمات الإلكترونية، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء المقبل 14-6-1440 الموافق 19-2-2019 حيث يتم الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واتباع الخطوات الموضحة بالإنفوجراف.

اختيار خدمات المنشأة من الخدمات الإلكترونية.

اختيار إدارة الحساب البنكي .

إدخال رقم السجل التجاري.

تحديد نوع المنشأة.

إدخال رقم الحساب البنكي وارفق مستند شهادته.

يستلم المستخدم كود للتحقق على رقم هاتفة المسجل في خدمة أبشر.

تظهر للمستخدم إرسال وفق نوع المنشأة بعدها يمكن الاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة.

مبادرة الفاتورة المجمعة

تسجيل الحساب البنكي للمنشأة مبادرة الفاتورة المجمعة

إضافة وزارة العمل أن مبادرة الفاتورة المجمعة تتضمن مهلة زمنية للشركات والمنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر، بغرض رفع نسب التوطين لدبها وتحسين نطاق المنشأة، وذلك خلال مهلو زمنية قدرها سنة من تاريخ انطلاق المبادرة، بهدف دعم مبادرات خطط التوطين في القطاع الخاص والمخصص لها 200 مليار ريال سعودي.