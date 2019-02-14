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زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان وكيفية استقباله

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تنتظر باكستان زياره ولى العهد السعودي ،إلى العاصمة إسلام أباد لعقد عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمه 20 مليون دولار طبقاً لما نشرته صحيفة The International News الباكستانية ، و ستكون الزيارة يومان فقط بداية من يوم 16 فبراير .

كما ذكرت وكالة الأنباء أن محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد فوض ولى العهد إبرام الاتفاقيات مع باكستان خلال مجلس الوزراء التي عقد يوم 12 فبراير .

إلا أن الزيارة أثارت الجدل في الوساط الإعلامية الباكستانية بسبب التبذير وضخامه الحاشية التي ترافقه خلال الزيارة ، والتي صنفت تحت مسمى (vvip) أي درجه شخص أكثر من مهم .

ومن أهم مظاهر التبذير و البذخ أثناء الزيارة:

1- سيتم منح ولى العهد بروتوكول VVIP عند وصول طائرته مطار باكستان .

2-تم حجز فندقين خمس نجوم بالكامل للوفد السعودي .

3-يضم الوفد السعودي حوالي 1100 مسؤول و رجل أعمال .

4-ستصل سيارات ولى العهد التي سيستخدمها قبل وصوله البلاد .

5-وصول 5 شحنات تحمل احتياجات محمد بن سلمان الشخصية إلى إسلام أباد.

6-وصول الحرس الملكي إلى العاصمة الباكستانية للقيام بالترتيبات الأمنية اللازمة لاستقبال ولي العهد .

7-سيتم شحن 80 حاوية من اللوازم و الأمتعة للعاصمة الباكستانية للتحضير لزياره بن سلمان وحاشيته .

8-سيتم نشر عناصر من الجيش الباكستاني في نقاط مهمه خلال زيارة بن سلمان .

9-سيقوم عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني باستقبال بن سلمان في المطار.

10-سيكون محمد بن سلمان ضيف الشرف في مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في العاصمة الباكستانية .

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