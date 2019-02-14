، أمير الرياض ونائبه يرفعان الشكر للملك بمناسبة إطلاق سراح السجناء المعسرين بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد الإفراج عن المواطنين ممن لا تتعدى مديونياتهم المليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، برقيتي شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة صدور توجيهه -أيده الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض.

وتفصيلاً، قال أمير الرياض:" سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز - أيده الله ورعاه - أتشرف برفع الشكر والامتنان إلى مقامكم الكريم بشأن صدور توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض في القضايا الحقوقية وليست الجنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن (مليون ريال) وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

وأضاف: " سيدي أيديكم الله.. أدعو الله العلي القدير أن يكتب لمقامكم الكريم خير الثواب على هذه اللفتة الكريمة الأبوية وأن يجمع لكم خيري الدنيا والآخرة فيما فرجتم من كرب وقضيتم حاجات ماسة لأسر ضائقة ومتعففة ".

وذكر الأمير محمد بن عبد الرحمن، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "لا يستغرب الكرم من أهل الكرم ولا تنتفي المروءة بالشهامة والنخوة فالقائد الحازم العازم حاني اليد وجزيل المد يتلمس الحاجة على المعسر فتتعاظم في نفسه قضاءها فأرجو الله جل جلاله أن يعظم له الأجر والمثوبة ولسمو ولي عهده الأمين في فرحة كل عائل ودمعة كل مُبشر".

ودعا نائب أمير الرياض الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها الرشيدة ويديم عليها أمنها واستقرارها ورغد عيشها.