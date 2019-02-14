، واجهة العاصمة من الجهة الغربية تغرق في الظلام.. أمانة الرياض ترد و"الكهرباء" تتجاهل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأخر الخدمات البلدية بحي نمار 3020 يثير موجة غضب بين سكان الحي

أثار تأخر الخدمات البلدية والكهرباء بحي نمار 3020 بمدينة الرياض موجة غضب بين سكان الحي، مؤكدين أنه من 30 عامًا لم تنتهِ مشكلتهم، وأملهم بالله أولاً ثم بالتدخل السريع من قِبل المسؤولين لإنهاء هذه المعاناة؛ حيث إن الحي يعج بالفلل التي تسبح في ظلام دامس حتى الآن.

وذكر الأهالي لـ"الخليج 365"، أن من مميزات حي نمار 3020 أنه يعد واجهة ومدخلاً للعاصمة الرياض وبوابته الغربية، ويعد مدخل العاصمة لدول الخليج، وأيضًا يعد الحي أقرب الأحياء لمشروع القدية الذي يعد كأكبر مشروع في الشرق الأوسط، ويعد أيضًا جوهرة الرياض الغربية الذي يمر به الدائري الثاني وطريق مكة الدولي وطريق الدائري الثالث.

وأضاف الأهالي أن حي نمار يحتوي على أكبر مشروعات قطاعات الدولة العسكرية "الحرس الوطني - وزارة الداخلية - وزارة الدفاع - إسكان الملك عبدالله، ومن مشروعاتها الكبرى حدائق الملك عبدالله العالمية ومستشفى الأمير سطام وغيرها الكثير ... ".

وقال المواطن نايف عواض الحارثي لـ"الخليج 365": يعد مخطط نمار الغربي 3020 واجهة العاصمة من الجهة الغربية، وللأسف يفتقر للخدمات البلدية والكهرباء وغيرها.

وأضاف "الحارثي": "منذ شرائي أرض قبل عشر سنوات، وأنا أنتظر دخول الكهرباء للمخطط ليتسنى لي بناء منزل العمر لي ولأبنائي وأنا أناشد من هذا المنبر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بإنهاء معاناتنا".

وأردف "الحارثي": الكثير من سكان المخطط يحلمون بإيصال الكهرباء، وأصبح هذا الشيء هاجسهم وهمهم الوحيد حيث إن أغلبهم يعيش على موتور كهربائي في كثير من الأوقات يتعطل ويصعب صيانته، ونطالب المسؤولين بإيجاد حل لهذه المعاناة فنحن في عاصمة المملكة العربية السعودية.

وأوضح أيضًا المواطن علي بن حسن آل فاضل بقوله: أنا مواطن سعودي وأمتلك أرضًا في مخطط نمار 3020 وأعاني بسبب عدم وصول الخدمات وخصوصًا خدمة الكهرباء، علمًا بأن المخطط معتمد من أمين منطقة الرياض منذ 30 سنة ومعتمد من صندوق التنمية العقارية، ونناشد سعادة رئيس شركة الكهرباء لإعادة النظر في المشروع الذي سوف ينهي معاناة ما يقارب أكثر من20 ألف مواطن.

وأوضحت أمانة الرياض لـ"الخليج 365"، أن أمانة المنطقة ممثلة بالإدارة العامة للتنفيذ والإشراف تنفذ حاليًا أعمال سفلتة لعديد الطرق في حي نمار ٣٠٢٠، وقطعت الأمانة شوطًا كبيرًا في سفلتة الطرق الرئيسة والفرعية ذات عرض 60 مترًا و 30 مترًا.

وأضافت الأمانة أنها بدأت بتنفيذ طلبات السفلتة التي تقدم بها السكان وفق أسبقية التقديم وأولوية المباني القائمة والمسكونة، وستتسارع نسب الإنجاز خلال المرحلة المقبلة بمشيئة الله.

وتابعت الأمانة بأنها تثمن أمانة الرياض لسكان الحي تعاونهم، وتؤكد التزامها وحرصها على تقديم جميع الخدمات البلدية التي يحتاج إليها السكان في أقرب وقت ممكن.

وتواصلت "الخليج 365" مع نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء، حمود الغبيني، منذ 10 أيام، ووعد بتصريح عن الموضوع، وطلب مهلة أخيرة الاثنين الماضي، إلا أنه لم يصل أي تصريح منه حتى الآن.