، تحريات وبحث شرطة الكعكية تطيح بلص المركبات في العاصمة المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطته بأحد الأكمنة واتضح أنه من أرباب السوابق ومتورط بـ10 سرقات

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة بالعاصمة المقدسة بعد توفيق الله ممثلة بتحريات وبحث شرطة الكعكية من الإطاحة بلص المركبات والذي تخصص في سرقتها بعد أن تترك في وضع التشغيل، واتضح أنه مقيم من جنسية برماوية في العشرينيات اعتاد سرقة المركبات التي تكون في وضع التشغيل.

وتفصيلاً، ورد عدد من البلاغات لشرطة الكعكية عن تعرض عدد من المركبات للسرقة بعد أن تركها أصحابها في وضع التشغيل أثناء نزولهم منها لقضاء بعض الحاجيات ويتفاجؤون باختفائها.

وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بجولاتها المعتادة اشتبهت في مركبة وطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه حاول الهروب بالمركبة وعند التضييق عليه خرج منها وأطلق ساقيه للريح.

وتولى رجال البحث والتحري بكعكية مكة ملف المركبة المسروقة والتي غيرت ملامحها للتمويه، فتم البحث والاستدلال على المركبة ومكان اختفائها وجمع المعلومات بتوجيه من قائد شرطة العاصمة المقدسة ومتابعة ميدانية من مدير مركز شرطة الكعكية.

وتم الاشتباه في عدد من الأشخاص وحصر الاشتباه في شخص واحد، وتم ضبطه بتوفيق من الله بعد كمين من رجال تحريات شرطة الكعكية، وثبت تورطه في أكثر من عشر سرقات، واتضح أنه من أرباب السوابق وسجن عدة مرات وتم إطلاق سراحه.

يذكر أن سرقة المركبات يكون سببها إهمال قائد المركبة إذ يتركها في وضع التشغيل وهذا قد يكلفه الكثير لا سيما وأن بعضهم قد يترك طفلاً أو زوجة بداخلها، وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الفيديوهات لأشخاص وهم يتعرضون لسرقة مركباتهم أثناء تركها قيد التشغيل كان آخرها قبل أيام لرجل ترك مركبته قيد التشغيل وفيها سيدة تمكنت من النزول من المركبة قبل أن يفر منها الجاني.