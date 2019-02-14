، "ماي" تخسر تصويتاً في البرلمان على تعديل "بريكست" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيضعف موقفها التفاوضي مع "الأوروبي"

خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الخميس)، تصويتا رمزياً في البرلمان على إستراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي؛ مما يضعف موقفها التفاوضي مع التكتل لإدخال تغيرات على الاتفاق.

ورفض 303 نواب مقابل 258 نائبا، طلبا لمعاودة تأييد خطة "ماي" الساعية لإدخال تعديلات على اتفاق الانسحاب" وفقا لـ"رويترز".

وأوضح متحدث باسم "ماي" أنها ستواصل السعي لتعديل الاتفاق، لضمان الخروج في الموعد المحدد يوم 29 مارس (آذار) المقبل.