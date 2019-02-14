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اختتم مدني الجموم اليوم أعمال الدورة التدريبية الأولى في اللغة الإنجليزية والتي عقدت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع معهد اللغات بالجموم.
وتركزت الدورة على اللغة الإنجليزية والعديد من المصطلحات الطبية والإسعافية التي يتم تداولها قبل وأثناء وبعد الحادث .
وفي ختام الدورة سلم مدير مدني الجموم العقيد سعد الربيعي شهادات الشكر والتقدير للكادر التعليمي الذي أشرف على الدورة من معهد اللغات ومدني الجموم.
"مدني الجموم" يختتم الدورة التدريبية الأولى باللغة الإنجليزيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
اختتم مدني الجموم اليوم أعمال الدورة التدريبية الأولى في اللغة الإنجليزية والتي عقدت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع معهد اللغات بالجموم.
وتركزت الدورة على اللغة الإنجليزية والعديد من المصطلحات الطبية والإسعافية التي يتم تداولها قبل وأثناء وبعد الحادث .
وفي ختام الدورة سلم مدير مدني الجموم العقيد سعد الربيعي شهادات الشكر والتقدير للكادر التعليمي الذي أشرف على الدورة من معهد اللغات ومدني الجموم.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
10:41 PM
تستهدف تدريب منسوبيه على المصطلحات الطبية والإسعافية
اختتم مدني الجموم اليوم أعمال الدورة التدريبية الأولى في اللغة الإنجليزية والتي عقدت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع معهد اللغات بالجموم.
وتركزت الدورة على اللغة الإنجليزية والعديد من المصطلحات الطبية والإسعافية التي يتم تداولها قبل وأثناء وبعد الحادث .
وفي ختام الدورة سلم مدير مدني الجموم العقيد سعد الربيعي شهادات الشكر والتقدير للكادر التعليمي الذي أشرف على الدورة من معهد اللغات ومدني الجموم.
، "مدني الجموم" يختتم الدورة التدريبية الأولى باللغة الإنجليزية ،
المصدر : الخليج 365
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