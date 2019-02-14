، "مدني الجموم" يختتم الدورة التدريبية الأولى باللغة الإنجليزية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف تدريب منسوبيه على المصطلحات الطبية والإسعافية

اختتم مدني الجموم اليوم أعمال الدورة التدريبية الأولى في اللغة الإنجليزية والتي عقدت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع معهد اللغات بالجموم.

وتركزت الدورة على اللغة الإنجليزية والعديد من المصطلحات الطبية والإسعافية التي يتم تداولها قبل وأثناء وبعد الحادث .

وفي ختام الدورة سلم مدير مدني الجموم العقيد سعد الربيعي شهادات الشكر والتقدير للكادر التعليمي الذي أشرف على الدورة من معهد اللغات ومدني الجموم.