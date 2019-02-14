، النصر يدشن استعداداته لمواجهة أجمك الأوزبكي في الملحق الآسيوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت مساء اليوم الخميس تدريبات الفريق الأول الكروي بنادي النصر استعداداً للمباراة القادمة أمام أجمك الأوزيكي، ذلك ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء المقبل في الرياض.

التقى مدرب الفريق فيتوريا قبل بداية التدريبات باللاعبين أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة، وركز فيتوريا في بداية التدريب على الجوانب اللياقية المتنوعة، وطبق فيتوريا عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأهلي بالتواجد في الصالة الرياضية المغلقة توجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا.