، النصر يدشن استعداداته لمواجهة أجمك الأوزبكي في الملحق الآسيوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت مساء اليوم الخميس تدريبات الفريق الأول الكروي بنادي النصر استعداداً للمباراة القادمة أمام أجمك الأوزيكي، ذلك ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء المقبل في الرياض.
التقى مدرب الفريق فيتوريا قبل بداية التدريبات باللاعبين أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة، وركز فيتوريا في بداية التدريب على الجوانب اللياقية المتنوعة، وطبق فيتوريا عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.
فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأهلي بالتواجد في الصالة الرياضية المغلقة توجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا.
النصر يدشن استعداداته لمواجهة أجمك الأوزبكي في الملحق الآسيويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
انطلقت مساء اليوم الخميس تدريبات الفريق الأول الكروي بنادي النصر استعداداً للمباراة القادمة أمام أجمك الأوزيكي، ذلك ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء المقبل في الرياض.
التقى مدرب الفريق فيتوريا قبل بداية التدريبات باللاعبين أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة، وركز فيتوريا في بداية التدريب على الجوانب اللياقية المتنوعة، وطبق فيتوريا عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.
فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأهلي بالتواجد في الصالة الرياضية المغلقة توجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
10:36 PM
انطلقت مساء اليوم الخميس تدريبات الفريق الأول الكروي بنادي النصر استعداداً للمباراة القادمة أمام أجمك الأوزيكي، ذلك ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء المقبل في الرياض.
التقى مدرب الفريق فيتوريا قبل بداية التدريبات باللاعبين أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة، وركز فيتوريا في بداية التدريب على الجوانب اللياقية المتنوعة، وطبق فيتوريا عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.
فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأهلي بالتواجد في الصالة الرياضية المغلقة توجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا.
، النصر يدشن استعداداته لمواجهة أجمك الأوزبكي في الملحق الآسيوي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يدشن استعداداته لمواجهة أجمك الأوزبكي في الملحق الآسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.