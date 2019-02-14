، دحر الحوثيين عن مواقع في صعدة.. ومقتل القيادي "أبو حمزة الجبري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها حصن الحماد ومربع شاجع

حرر الجيش الوطني اليمني اليوم (الخميس)، مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة، بعد معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي، أن جنود اللواء سيطروا على مربع شاجع، وعلى ما تبقى من وادي الأشر، كما سيطروا بالكامل على حصن الحماد في منطقة الرزامي.

وأفاد "الغنيمي" بأن المعارك أسفرت عن مصرع القيادي في جبهة الرزامي المدعو أركان مهدي الجبري المعروف بـ"أبو حمزة الجبري"، الذي حرزت جثته، مع عدد من عناصر الميليشيا كانوا يتحصنون في مربع شاجع.