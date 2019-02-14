بعد معاناة 16 عامًا.. فتاة “سعودية” تتبرّع بكليتها لوالدها

تبرعت شابة سعودية بإحدى كليتيها لوالدها، بمنطقة جازان، بعد معاناته من الفشل الكلوي وتبعاته، ستة عشر عامًا، في بادرة تكشف عن الوفاء للأب.

أُجريت عملية الزراعة للمواطن علي أحمد مجرشي، في مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، وتكلّلت بالنجاح على يد كادر طبي مميز، وغادر وابنته المتبرّعة له غرفة العمليات بعد الاطمئنان عليهما.