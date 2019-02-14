“تعليم الرياض”: لا فعاليات مدرسية قبل موافقة “الدفاع المدني”

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه يجب على جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية عدم إقامة أيّ فعالية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الدفاع المدني تفيد باستيفاء الموقع للشروط ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: توجيه أمير المنطقة يأتي في إطار اهتمامه ومتابعته للعلم والمتعلمين، وما يحظى به تعليم الرياض من رعاية ومتابعة مباشرة منه لاحتياجات الميدان التربوي، وحرصه على سلامة منسوبيه. وأضاف: هناك تنسيق وجهود مشتركة مع الدفاع المدني بمنطقة الرياض في مجالات الأمن والسلامة وتدريب منسوبي الأمن والسلامة على كيفية التعامل مع الحرائق والحالات الطارئة كافة، والكشف على المباني ميدانيًا، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة.