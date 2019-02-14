تضمنت سبل اغتنام الفرص الذهبية
أقام مركز عالم المهارات للتعليم في مدينة الرياض، دورة تدريبية تحت عنوان (التأثير والإقناع).
وأوضح المدرب محمد بن عبدالكريم الدحوم أن الدورة التي كانت عبارة عن 4 ساعات تدريبية؛ تضمنت أبرز المهارات في التأثير والإقناع واغتنام الفرص الذهبية في عملية التأثير ومرحلة إقناع الآخرين .
وفي ختام الدورة، شكر الدحوم إدارة المركز ووزع شهادات على الحاضرين.
كانت هذه تفاصيل خبر «التأثير والإقناع».. دورة يقيمها مركز عالم المهارات للتعليم بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.