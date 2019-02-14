«التأثير والإقناع».. دورة يقيمها مركز عالم المهارات للتعليم بالرياض

أقام مركز عالم المهارات للتعليم في مدينة الرياض، دورة تدريبية تحت عنوان (التأثير والإقناع).

وأوضح المدرب محمد بن عبدالكريم الدحوم أن الدورة التي كانت عبارة عن 4 ساعات تدريبية؛ تضمنت أبرز المهارات في التأثير والإقناع واغتنام الفرص الذهبية في عملية التأثير ومرحلة إقناع الآخرين .

وفي ختام الدورة، شكر الدحوم إدارة المركز ووزع شهادات على الحاضرين.