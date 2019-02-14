شكرا لقرائتكم خبر عن «بنتن» و«شاهد» يبحثان شؤون حجاج المالديف والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم، مع وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد، عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج المالديف، والترتيبات اللازمة والخدمات المقدمة لهم بما يكفل لهم أداء المناسك في جوٍ من السكينة والأمن والإطمئنان.

من جانبه، أشاد وزير خارجية المالديف بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار.

ونوه بالتنظيمات الجديدة والخدمات التقنية المبذولة من وزارة الحج والعمرة ، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، وبالصورة التي ترتقي إلى تطلعاتهم واستحسانهم ، داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة.