شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام»: 30 انفوجرافك وفيديو حول «مشاريع الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث باسم وزارة الإعلام د. عبد الله المغلوث عن أن مركز التواصل الحكومي أنتج 15 انفوجرافك و15 فيديو، بأيادي وطنية مبدعة، حول «الملكيدشنمشاريع_الرياض». وقال مغردًا: «فخورون في مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام بإنتاج 15 انفوجرافك و15 فيديو، بأيادي وطنية مبدعة، حققت نسب تفاعل ومشاهدات عالية حول (#الملكيدشنمشاريع_الرياض)، والشكر قائم للزملاء في هيئة تطوير الرياض، لجميل تعاونهم».



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