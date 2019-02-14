شكرا لقرائتكم أهالي الواديين يطالبون بإنارة وازدواجية طريق الذيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- الواديين

طالب عدد من سكان القرى والمخططات التابعة لمركز الواديين الجهات المسؤولة عن الطريق الرابط بين طريق الواديين شرقاً وبين طريق جامعة الملك خالد المطار غرباً وذلك بخصوص العمل على ازدواجية هذا الطريق الحيوي.

وأكد الأهالي أن الطريق يخدم الكثير من المواطنين في جميع محافظات منطقة عسير والسواح الزائرين للمنطقة كما يخدم جامعة الملك خالد وعددًا من المدارس الحكومية التي تقع بالقرب من هذا الطريق.

وناشد الأهالي الجهات الحكومية ذات العلاقة سرعة العمل على ازدواجية وإنارة هذا الطريق الخطر الذي حصد العديد من الأرواح وإدراجه ضمن المشاريع حسب الأولويات في المطالبات المرفوعة سابقاً.



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