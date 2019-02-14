شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. النساء يلعبن في «الدوري السعودي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

تمضي المملكة بخطوات جادة لتمكين المرأة السعودية على كافة الأصعدة بما يحقق رؤية 2030، وليست الرياضة بمنأى عن الحراك الإيجابي الفعال فهاهي الفرصة تتاح للاعبات السعوديات بالمشاركة في «الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين» دون شروط، إذ

أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان لـ«الخليج 365»، إتاحة المشاركة للجنسين في الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين دون شروط. وأضاف أن الباب مفتوح أمام الجنسين، كما أن جميع البطولات متاحة للجميع، أما مسألة الاختيار فترجع للأندية التي توقع مع اللاعبين الذين ترى أنهم الأنسب.

وأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية ورابطة دوري المحترفين، تدشين الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الاتحاد والرابطة بالقاعة الصغرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، اليوم (الخميس)، تم خلاله الإعلان عن تفاصيل الدوري الجديد وآلية التسجيل والمشاركة.

وعبر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان عن سعادته بتدشين الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين، مؤكدا أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي تشارك به كل فرق الدوري.

وأضاف أن المملكة من أفضل الدول في هذا المجال خاصة أن اللاعب السعودي مسعد الدوسري استطاع سابقا تحقيق كأس العالم.

وبين أن الاتحاد تواصل مع بعض الأندية ومع الشركة الأم لبحث وسيلة تساعد اللاعبات على إظهار مواهبهن للأندية، متمسكا بحق الجميع في المشاركة سواء لاعبين أو لاعبات.

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان لـ«الخليج 365»، أن الفرق سواء من الهواة أو من الدرجة الأولى سيحق لها المشاركة في أي بطولة تخص الاتحاد، مبينا أن الاتحاد حريص على ذوي الاحتياجات الخاصة ويعتبرهم من أولوياته، خاصة أن الشباب السعودي من ذوي الهمم أظهروا قدرات ومهارات استثنائية في العديد من البطولات.

وواصل الفوزان أنه سيتم تنظيم بطولات خاصة للنساء فقط، كما سيحق لهن المشاركة في البطولات المفتوحة، مضيفا أن مرجعية اللاعب في المطالبة بحقوقه واضحة بحسب نظام وآلية الهيئة واللجنة الأولمبية واتحاد القدم، بحيث تفصل لجنة الانضباط ولجنة المنازعات المسائل المتعلقة بعقد اللاعب مع ناديه.