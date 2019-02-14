شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يلتقي نائب أمين «الناتو» لشؤون السياسة والأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، نائب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي «الناتو» لشؤون السياسة والأمن اليخاندرو ألڤارقونزاليس. وجاء اللقاء الذي عُقد اليوم (الخميس)، على هامش المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط.



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