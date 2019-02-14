شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشكر خادم الحرمين على تدشين 60 مشروعاً في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

تقدم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتفضله بتدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع تعليمية بلغت ٦٠ مشروعاً بتكلفةِ مليار ريال تقريباً في منطقة الرياض، مؤكداً أن هذه المشاريع ستسهم في دعم العملية التعليمية.

وأضاف آل الشيخ عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «إن هذه المشاريع التي تفضل خادم الحرمين الشريفين بتدشين ووضع حجر الأساس لها في الرياض، ستكون رافداً من روافد العلم والمعرفة، ومسهمة في رفع مستوى نواتج التعلم، وتأتي في إطار الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم».