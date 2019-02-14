جولات تفتيشية تستهدف بائعي حليب الإبل في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة مع اللجنة المشكلة من الإمارة والأمانة والشرطة وفرع وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وتمت إزالة حظائر الإبل الواقعة على طريق مكة الليث (محطة أبودبيل ) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك سعيا منها لمنع ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سببا في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة، وعلى رأسها الحمى المالطية " البروسيلا "، العطيفة، اللليستريا والسالمونيلا)، مسببة الإسهال والقىء والتشنج والحمى.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ 100 مرة من مخاطر الإصابة بالأمراض نفسها في حالة تناول الحليب المبستر، كما أنه مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.