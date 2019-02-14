مجلس علماء باكستان يرحب بزيارة ولي العهد ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - إسلام أباد

أقام مجلس علماء باكستان مؤتمرا اليوم الخميس في فندق إسلام أباد بالعاصمة الباكستانية. حضره عدد كبير من قادة الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات ورجال الفكر والإعلام والصحافة. ومن أبرزهم وزير الشؤون الإسلامية في باكستان الدكتور نور الحق قادري، ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد البروفيسور الدكتور أحمد الدريويش، والبروفيسور ذاكر الرحمن.

وتحدث المشاركون حول عمق العلاقات السعودية الباكستانية ومتانتها وتاريخها.. مبرزين أهمية العلاقات بين جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أن الحاقدين لا يمكنهم زرع الخلافات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مرحبين بولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له واختياره لباكستان كأول بلد في زيارته الخارجية.

وقد أكد رئيس مجلس علماء باكستان على العلماء والمشايخ أن يتحدثوا في موضوع العلاقات السعودية الباكستانية في مساجدهم ومؤسساتهم العلمية. كما أثنى على جهود الشعب السعودي والباكستاني ولا سيما رجال الأمن والقوات العسكرية والعلماء والمشايخ في البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والتضحية بكل غال ونفيس من أجل ذلك.

وخرج المؤتمر بتوصيات عدة، أهمها:

- زيارة ولي العهد لباكستان ستعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

- الحكومة الجديدة في باكستان تسعى جاهدة من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ولاسيما السعودية والبلاد العربية.

- تؤمن جمهورية باكستان الإسلامية بالعلاقات الأخوية مع البلاد الإسلامية والعربية وغيرها.

- حل مشكلات المسلمين يكمن في الوحدة والوئام واتباع منهج الاعتدال والوسطية.

- يشيد مجلس علماء باكستان بدعم المملكة لباكستان ووقوفها بجانب الشعب الباكستاني.

- ترحب باكستان بالمستثمرين السعوديين وتفتح أبوابها لرجال الأعمال السعوديين.

- باكستان حكومة وشعبا تقف مع السعودية من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف.

- تخطو باكستان نحو إنشاء باكستان الجديدة على نهج وخطى دولة المدينة المنورة وتتطلع للاستفادة من نظام المملكة العربية السعودية الذي يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي ومنهج الاعتدال والوسطية.

- يدعو مجلس علماء باكستان الجهات الحكومية للاستفادة من نظام ومنهاج المملكة القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح منهج الوسطية والاعتدال وتطبيق ذلك في باكستان لتحقيق العدالة ونشر ثقافة الحوار والتقريب بين الثقافات والديانات المختلفة.

- ثمن المشاركون جهود مجلس علماء باكستان من أجل مكافحة التطرف والإرهاب ودوره في تعزيز العلاقات بين البلدين.

- دعا رئيس مجلس علماء باكستان محمد طاهر الأشرفي إلى الوحدة الإسلامية والاستفادة من النظام السعودي وبيئة الحرمين الشريفين الذي تجتمع فيها فئات وجماعات من مذاهب متعددة.