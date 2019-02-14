بدر بن سلطان يستقبل القنصل البريطاني ويتسلم تقرير جمرك ميناء جدة الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان بمقر الإمارة في جدة القنصل العام البريطاني، سيف الدين أشر.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك تسلم الأمير بدر بن سلطان التقرير السنوي، لأعمال جمرك ميناء جدة الإسلامي.

وتضمن التقرير الذي سلمه لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد عبدالله تفصيلا عن أعمال الجمارك، خصوصا المتعلقة بضبط الممنوعات والتصدي لها، ومنع دخولها للمملكة، وكذلك آخر مستجدات العمل الجمركي، والتقنيات الحديثة المستخدمة للكشف عن هذه المواد قبل دخولها لأرض الوطن.

ويشتمل التقرير أيضا على البرامج المنفذة لتأهيل الموظفين، وصقل مهاراتهم العملية؛ للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في هذا العمل الجمركي.