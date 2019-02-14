ولي العهد يعزي رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية في وفاة والده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد في وفاة والده. وقال ولي العهد "تلقينا نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".



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